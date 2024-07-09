Ehliyet sınavında yeni düzenleme: Motor soruları azalıyor

Yerli araç Togg'un yollarda görünmesiyle birlikte, elektrikli araçlar konusunda yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, mevcut sınav sisteminde kursiyerlere aracın motor bölümüyle ilgili sorular sorulduğunu belirtti, ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçlarla sınav yapılmasının mümkün olacağını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nde konuşan Tepeöz, "Elektrikli araçlarda, örneğin yerli araç Togg'da motor bölümü bulunmuyor. Bu nedenle adaylar sınava giremiyordu, bu durumu düzelttik. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız ve teknolojiye uyum sağlayacağız" dedi.

Tepeöz ayrıca, engelli kursiyerlerin sürücü kursunda kendilerine uygun araç bulunmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini belirtti. Yazılı sınavı geçtiği halde beş kez direksiyon sınavında başarısız olan kursiyerlerle ilgili de düzenlemelerin yapılacağını dile getirerek, "Kursiyerin üç yıl boyunca yazılı sınav hakkı saklı kalacak. Bu süre içinde başka bir kursa kayıt olarak, yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimi alıp direksiyon sınavına girebilecek" şeklinde konuştu.