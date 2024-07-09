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Trendyol, 2024'ün ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini paylaştı

Trendyol, 2024'ün ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini paylaştı

Trendyol'un yayımladığı alışveriş verilerine göre, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok cilt bakım ürünleri satın alındı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, yılın ilk 6 ayına ilişkin alışveriş verilerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'de en çok cilt bakım ürünleri satın alındı. Bu ürün grubunu kadın giyim, sofra ve mutfak, gıda ve içecek ürünleri takip etti. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde giyim ve ayakkabı, Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde kozmetik ve kişisel bakım ürünleri en çok satılanlar arasında yer aldı.

En çok satış yapan illerde Kocaeli, Bursa ve Aydın dikkati çekti. En çok sipariş veren şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya.

Yaklaşık 2 milyon Trendyol satıcısı, 335 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturdu.

En fazla alışverişi yüzde 67'yle kadınlar yaptı

Trendyol ile en fazla alışverişi yüzde 67'yle kadın kullanıcılar gerçekleştirdi. Tüm kullanıcılar içerisinde 25-35 yaş aralığı, en çok alışveriş yapan yaş grubu olarak ön plana çıktı.

Gurme ve organik ürünler, bitki çayları ve granül kahve ile birlikte, geçen sene aynı döneme göre en fazla büyüme eğilimi gösteren ürün grubu olarak dikkati çekti.

Geçen seneye kıyasla bu yıl satışları yükselen diğer ürün grupları oto aksesuar, takı, ev tekstil ve parfüm oldu. Yüksek hava sıcaklıklarının 2024'te erken başlaması klima ve mayo ürün gruplarında da satışları hızlandırdı.

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