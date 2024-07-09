BIST 10.864
DOLAR 32,77
EURO 35,52
ALTIN 2.490,39
HABER /  GÜNCEL

'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonu da geliyor

'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonu da geliyor

Netflix'in en çok izlenen yerli yapımlarından olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin şu anda ikinci sezon çekimleri devam ediyor. İzleyicilerin merakla yeni sezonunu beklediği dizinin üçüncü sezonu da onay aldı.

Abone ol

Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonunun ardından üçüncü sezonunun da onay aldığı öğrenildi. Avukat Leyla ve ofis arkadaşlarının ilişkileri üzerinden modern şehir hayatındaki ilişkileri sorgulayan dizinin şu günlerde ikinci sezon çekimleri sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin üçüncü sezonunun çekimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Dizinin 8 bölümlük ilk sezonunda Serenay Sarıkaya’nın peruk ekleriyle kısalttığı saçları çok konuşulmuştu. Oyuncu, ikinci sezonda daha doğal durması için bu kez saçının boyunu kısalttı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı
İstanbul ve Sakarya'da terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro ne kadar?
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro ne kadar?
ABD heyeti ateşkes için Kahire'de
ABD heyeti ateşkes için Kahire'de
Abdulkadir Selvi detayları duyurdu! Emekliye zam planı, masada üç rakam var
Abdulkadir Selvi detayları duyurdu! Emekliye zam planı, masada üç rakam var
Elazığ'da yaşandı! Tel örgüyü kesip cezaevine girdi, koğuştaki mahkuma kurşun yağdırdı
Elazığ'da yaşandı! Tel örgüyü kesip cezaevine girdi, koğuştaki mahkuma kurşun yağdırdı
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti'den dikkat çeken erken seçim açıklaması! 2027 çıkışı erkene alınabilir
AK Parti'den dikkat çeken erken seçim açıklaması! 2027 çıkışı erkene alınabilir
15 Temmuz'da raylı sistemler üç büyükşehirde ücretsiz olacak
15 Temmuz'da raylı sistemler üç büyükşehirde ücretsiz olacak
'Düğüm-1' operasyonlarında 19 ilde 88 şüpheli yakalandı
'Düğüm-1' operasyonlarında 19 ilde 88 şüpheli yakalandı
Özgür Özel, erken seçim için neden 1,5 yıl sonrasını işaret etti?
Özgür Özel, erken seçim için neden 1,5 yıl sonrasını işaret etti?
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı
Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı
Türksat Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Türksat A6 açıklaması: Tamamen kontrolümüzde olacak
Türksat Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Türksat A6 açıklaması: Tamamen kontrolümüzde olacak