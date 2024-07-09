'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonu da geliyor

Netflix'in en çok izlenen yerli yapımlarından olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin şu anda ikinci sezon çekimleri devam ediyor. İzleyicilerin merakla yeni sezonunu beklediği dizinin üçüncü sezonu da onay aldı.

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Ay Yapım’ın Netflix için çektiği “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin ikinci sezonunun ardından üçüncü sezonunun da onay aldığı öğrenildi. Avukat Leyla ve ofis arkadaşlarının ilişkileri üzerinden modern şehir hayatındaki ilişkileri sorgulayan dizinin şu günlerde ikinci sezon çekimleri sürüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin üçüncü sezonunun çekimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.

Dizinin 8 bölümlük ilk sezonunda Serenay Sarıkaya’nın peruk ekleriyle kısalttığı saçları çok konuşulmuştu. Oyuncu, ikinci sezonda daha doğal durması için bu kez saçının boyunu kısalttı.