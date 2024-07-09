AK Parti'den dikkat çeken erken seçim açıklaması! 2027 çıkışı erkene alınabilir

Muhalefetin erken seçim çıkışına kapıları kapatan iktidar cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Her fırsatta 4 yıl boyunca erken seçim olmayacağını belirten AK Parti'den bu kez '2027' çıkışı geldi. Erken seçimin gündemlerinde olmadığının altını çizen AK Parti yönetimi, "2027’de belki bu konu açılabilir. Ancak o zamana kadar seçim lafını ağza almak yok" mesajını verdi.

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31 Mart'taki yerel seçimlerde uzun yıllar sonra sandıktan birinci parti çıkan CHP'den 'erken seçim' çağrıları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'Geçim yoksa seçim olur" diyerek 2026 yılında seçime gidilmesi yönünde açıklamalar yaparken, iktidar cephesi kapıyı kapattı. Ancak son gelen '2027' çıkışı dikkat çekti.

"Seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz”

Her fırsatta seçimin normal tarihinde yani 2028 yılında yapılacağının altını çizen AK Parti yönetimi, CHP'nin söz konusu çağrılarının kendi parti içine yönelik bir mesaj olarak yorumluyor. Özel’in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları “Partisinde ‘Neden erken seçim istemiyorsun?’ diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel’in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özel’in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi’nden de olumlu cevap gelmeyeceğini iddia eden AK Parti kurmayları “Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkânı bırakmak istemez” değerlendirmesini yapıyor.

AK Parti'de seçim tartışmalarının içine girilmemesi ve gündem yapılmamasına yönelik kesin bir kararlılık bulunduğu belirtilirken, söz konusu tartışmalar için 2027 yılı işaret edildi.

“Şu anda biz ekonomiye odaklandık"

AK Parti kaynakları “Şu anda biz ekonomiye odaklandık, vatandaşın beklentilerini karşılamaya odaklandık. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusunda değerlendirme yapılır. Ama Özel’in önerdiği 2026 hiçbir şekilde konuşmayacağız. Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla (360) alınması gerektiğini hatırlatan AK Parti kurmayları “Bu konular henüz hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil. Ne yeri ne de zamanı. 2027 yılına geldiğimizde Meclis kararı ile mi gidilecek, ya da Cumhurbaşkanı mı karar alacak? Ancak o zaman konuşulur. Şu anda yapılan bütün tartışmaların içi dolu değil” diye konuştu.