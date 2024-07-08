İspanyol yıldız Thiago Alcantara'dan futbola veda kararı

İspanyol futbolcu Thiago Alcantara, futbola veda etme kararı aldığını duyurdu.

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Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara'dan beklenmeyen karar...

33 yaşındaki İspanyol yıldız, futbola veda etme kararı aldı.

Son dönemde sakatlığı sebebiyle çok fazla sahalara çıkamayan tecrübeli futbolcu artık yeşil sahalara çıkmayacağını açıkladı.

Alcantara, "Teşekkürler futbol. Bana eşlik eden ve yol boyunca beni daha iyi oyuncu ve insan yapan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

19 kupa kazandı

Thiago Alcantara, kariyeri boyunca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 7 Bundesliga, 4 La Liga ve 4 de Almanya Kupası kazandı.

Bayern Münih, Barcelona ve Liverpool'da toplamda 487 maça çıkan Alcantara, 48 gol ve 63 asistlik performans sergiledi.

Son olarak Liverpool forması giyen İspanyol futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmıştı.