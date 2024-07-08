CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Asgari ücreti en az 25 bin lira olsun

CHP MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in gündeminde asgari ücret vardı..

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Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve emekliye zam oranları belli olurken, enflasyon verilerinin olumlu yönde olması nedeniyle asgari ücrete bu kez ara zam yapılmadı..

Yeni zammı ocak ayında yapılacak olan asgari ücretle ilgili CHP'den bir açıklamada geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Asgari ücreti en az 25 bin lira yapın"

Ocak ayından bu yana asgari ücretlilerin sofrasındaki gıda malzemelerinin eksildiğini belirten Yücel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

İğneden ipliğe her şey artacak ama asgari ücret artmayacak öyle mi? Bu da, 'Asgari ücret düşük değil' diye açıklanacak. Siz kimi kandırıyorsunuz? Türkiye, Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında, Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 50'si asgari ücret ve civarında ücretlerle yaşam mücadelesi veriyor. 22 yıllık AKP iktidarında, asgari ücret olağan ücret haline gelmiş durumda.

Buradan Sayın Erdoğan ve Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum, asgari ücret konusunda bilgiçlik taslamayı bırakın ve asgari ücreti en az 25 bin lira yapın. Milyonluk makam araçlarına, çift maaşlara, temsil, tören, ağırlama ve toplantı giderlerine bütçe var ama asgari ücretliye, emekliye ve emekçiye bütçe yok öyle mi? Bir kez daha söylüyoruz, Asgari ücret derhal 25 bin liraya, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Mutlaka emeklilere refah payı verilmelidir.