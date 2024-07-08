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ABD Başkanı Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan!

ABD Başkanı Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan!

Seçimler öncesi Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazaranın ardından ABD Başkanı Biden öncesi zor günler yaşıyor. Elon Musk'ın Biden paylaşımı ABD'de gündeme oturdu.

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ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump'a karşı çok kötü performans gösterdiği sarsıntılı bir tartışmanın ardından eleştirilerle karşılaşmaya devam ediyor.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk da 81 yaşındaki başkanın performansını eleştiren isimlerin arasına katıldı.

The New York Times gazetesinin "Amerika'nın gerçekten bir başkana ihtiyacı var mı?" başlıklı makalesini yorumlayan milyarder Elon Musk, "Bu gerçekten iyi bir soru çünkü belli ki uzun zamandır bir başkanımız olmadı" paylaşımında bulundu.

BIDEN ÇEKİLECEK Mİ?

Biden, 27 Haziran'da rakibi Donald Trump ile gerçekleştirdiği münazaranın ardından yarıştan çekilme çağrıları ile karşı karşıya.

BIDEN'A TEPKİLER SÜRÜYOR

Ross Douthat tarafından kaleme alınan mezubahis köşe y6azısında, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiği savunularak, "Biden'ın başka bir adayla değiştirilmesi gerekiyor çünkü 4 yıl boyunca Beyaz Saray'da yaşlı bir başkanın görev yapması son derece tehlikeli olacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Kamuoyunun ciddi eleştirileri ve çekilme çağrılarına yol açan tartışma performansının ardından Biden, "Çok hastaydım, kendimi çok kötü hissediyordum" demişti.

Biden, kötü bir gece geçirdiğini belirterek, "Trump mikrofonu bile kapalıyken bağırıyordu. Bu da benim dikkatimi dağıttı. Sorun sadece bu değildi ama çok kontrol sağlayamadım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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