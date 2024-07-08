14 yıl sonra o parti yeniden kuruldu! 3. kez siyaset sahnesinde

Bir dönem Türk siyasetinde aktif halde olan sonrasında 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıllık aranın ardından yeniden siyaset sahnesine döndü. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinde yayınlandı.

Abone ol

SHP, 1995'te Murat Karayalçın'ın liderliğinde kurumsal kimliğini feshedip CHP'ye katılmıştı.

2002'de Karayalçın, partiyi tekrar kurup CHP'de Deniz Baykal muhaliflerini bir araya getirmişti. Karayalçın, SHP'den ayrılıp CHP'den 2009'da Ankara Büyükşehir adayı olmuş ve genel başkanlık görevini Hüseyin Ergün devr almıştı. Ergün, partiyi 2010'da Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) birleştirmişti.

Karayalçın, geçen sene SHP'nin yeniden kurulacağı iddialarına tepki göstermişti. Karayalçın şunları söylemişti:

"Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam.”