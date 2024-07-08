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Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nın kadrosu açıklandı

A Milli Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosu belli oldu.

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Simge Aköz, 7 yıl sonra ilk kez bir resmi organizasyonda Milli Takım forması giymeyecek.

Eda Erdem, kariyerinde üçüncü kez Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek.

2020 Tokyo kadrosunda da yer alan Meliha Diken, bu yıl ilk kez Olimpiyat Oyunları’nda sahne alacak.

A Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyatları kadrosu şöyle:

1 Gizem Örge
3 Cansu Özbay
4 Melissa Vargas
7 Hande Baladın
9 Meliha Diken
10 Tuğba İvegin
11 Derya Cebecioğlu
12 Elif Şahin
14 Eda Erdem
18 Zehra Güneş
19 Aslı Kalaç
99 Ebrar Karakurt

+1

21 Beyza Arıcı

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