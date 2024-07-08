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Aselsan ile Roketsan arasında 59,1 milyon avroluk imza

Aselsan ile Roketsan arasında 59,1 milyon avroluk imza

ASELSAN ile Roketsan arasında, hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.

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