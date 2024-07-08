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ATM'lere yeni işlem menüsü geldi! Bunu yapanların banka kartını yutacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi! Bunu yapanların banka kartını yutacak

EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, son zamanlarda ATM'lerde yeni bir işlem menüsü yer almaya başladı. Yeni özellikte dolandırıcılık yapan kişilerin banka kartlarını yutma özelliği eklendi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli güncellemeler yaparak kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Bu yenilikler arasında en dikkat çekenleri ise ATM'lerde kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü.

EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, yeni bir işlem menüsü de kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu menüde, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemler yer alıyor. Kullanıcılar, bu işlemleri daha güvenli bir şekilde internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor. Peki, hangi durumlarda ATM kartınız yutulabilir. İşte detaylar:

Şifrenin Üç Kez Yanlış Girilmesi

Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak kartınız yutulabilir. Bu sayede, çalınmış veya kaybolmuş kartların kullanılmasının önüne geçilir.

Kartın Borç Nedeniyle İptal Edilmesi

Borcunuz nedeniyle bankanız tarafından kartınızın iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

Kartın Son Kullanma Tarihinin Geçmesi

Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

ATM'de Teknik Bir Arıza Meydana Gelmesi: Nadir de olsa, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi durumunda kartınız yutulabilir.

Kart İçin Kayıp veya Çalıntı İhbarında Bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankanıza bildirmeniz durumunda, kartınız yutulabilir.

Sakin Kalın: Panik yapmadan, bankanızla iletişime geçmeniz önemlidir.

Müşteri Hizmetlerini Arayın: Bankanızın müşteri hizmetleri numarasını arayarak kartınızın yutulduğunu bildirin.

Kartınızın İptal Edilmesini Sağlayın

Dolandırıcılık riskini önlemek için bankanız kartınızı iptal edecektir.

Yeni Bir Kart Alın

Bankanız size yeni bir kart verecektir. Bu işlem genellikle birkaç gün sürer.

ATM
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