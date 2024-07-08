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AK Partili Mehmet Metiner'in bozkurt paylaşımı olay oldu

AK Partili Mehmet Metiner'in bozkurt paylaşımı olay oldu

AK Partili Mehmet Metiner, futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili "Akidemize cahiliye pisliğinin bulaşmasına zinhar izin vermemeliyiz." yorumunda bulundu.

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A Milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı sevinç işareti nedeniyle UEFA tarafından ceza verilmesi nedeniyle başlayan "bozkurt" tartışmaları devam ediyor.

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Oysa o ataları puta tapan müşriklerden ibaretti"

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cahiliye insanları Hz. Peygambere (s) itiraz ederlerken “atalarının dini”ne vurgu yaparlardı. “Biz atalarımızın izinden gideriz!” derlerdi. Oysa o ataları puta tapan müşriklerden ibaretti. Şimdilerde modern cahiliye insanları da en eski atalarının ayak izlerini takip ediyorlar. O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar. Akidemize cahiliye pisliğinin bulaşmasına zinhar izin vermemeliyiz."

Metiner, paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtta da "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar, mitler benim kutsallarım arasında asla bulunamaz, tersine ayaklarımın altında olur, vesselam" ifadelerini kullandı. 

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