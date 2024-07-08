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Winner ceket yine gündem oldu! Özgür Özel'in ardından Ekrem İmamoğlu da giydi

Winner ceket yine gündem oldu! Özgür Özel'in ardından Ekrem İmamoğlu da giydi

CHP lideri Özgür Özel'in "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var" dediği ekoseli ceketi bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu giydi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ekoseli ceketinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun da aynı ceketi giymesi sosyal medyada gündem oldu.

Özel'in ve İmamoğlu'nun ekose ceketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Winner' ceketine benzetildi. 

"Bir kez de biz giyelim ne olacak yani" 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'la özdeşleşen ekose ceketi neden giydiğine ilişkin "Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. " açıklaması yapmıştı.

WİNNER CEKET NEDİR?

Özellikle önemli seçimler ve büyük zaferler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sıklıkla tercih edilen kareli ceket, winner ceket olarak anılmaya başlanmıştı. Türkçe'de kazandıran ceket olarak anılan ceket Erdoğan ile ünlü olmuştu.

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