Yeni Şafak gazetesi manşetten teklifini sundu: Bir defaya mahsus...

Yeni Şafak gazetesi, pandemi, deprem ve savaşın tetiklediği ekonomik krizin etkilerini azaltmak için bir defaya mahsus zenginlerden "aktif vergisi" alınmasını istedi.

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Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, ilginç bir teklifte bulundu.

Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu olarak pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterilen haberde, "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi.

Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması kaydedilirken, son olarak 1994 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetinin çıkarttığı Ekonomik Denge Vergisi benzeri düzenlemede "öz kaynaklarıyla yatırım yapan cezalandırılmasın" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasının sanılandan daha büyük olduğu belirtilirken, "Türkiye’de yüzlerce holding var. Bu holdinglere bağlı iştirakler ile yönetimindeki şahıslara ait yüksek varlıklar dikkat çekiyor. Kişi ve kurumların belli bir seviyenin üzerinde varlığından vereceği yüzde 1’lik katkıyla Türkiye, depremin ağır yükünü kolayca omuzlayabilir" denildi.

Dünyadan örnekleri sıralayan Yeni Şafak gazetesi, Türkiye'de dolar milyoneri 44 bin kişi, 18 de dolan milyarderi olduğunun altı çizildi.