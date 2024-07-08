Kaçak maden sahasında heyelan! Ölü ve yaralılar var

ENDONEZYA'da kaçak maden sahasında heyelan meydana geldi. Olayda 12 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi kayboldu.

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Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Gorontalo eyaletinde kaçak olarak işletilen altın madeni sahasında aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda en az 12 kişinin öldüğü 18 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Arazi yapısının zorluğu ve devam eden yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşanırken bölgeyi havadan kontrol etmek maksadıyla bir polis helikopteri görevlendirildi.

Gorontalo Arama ve Kurtarma ekibinin açıklamalarına göre heyelan nedeniyle hayatını kaybedenler, kaçak maden sahasında çalışan kişiler ve ailelerinden oluşuyor.

Endonezya Afet Ajansı yetkilileri, yağışların 10 Temmuz'a kadar devam edeceğini ifade ederek bölge sakinlerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.