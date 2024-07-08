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Erzurum'da yaban domuzu dehşeti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da yaban domuzu dehşeti!

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaban domuzunun saldırması sonucu yaralanan 81 yaşındaki Cemile Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Kirazlı mahallesinde yaşayan Akpınar, tavuklarına yem vermek için evinden çıktığı sırada, iddiaya göre su içmek için bölgeye gelen yaban domuzunun saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu yüksekten düşen Akpınar, komşularının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzundere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesine nakledilen Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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