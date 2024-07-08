İsrail ordusundan Gazze'deki bir eve saldırı! Çok sayıda ölü var!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir Filistinli ailenin evine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda birçok şehit olduğunu belirtirken, İsrail saldırılarında bugüne kadar 38 binden fazla Filistinli öldü.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli ailenin evine saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuzeydeki Cibaliye bölgesinde Hacin ailesine ait bir eve İsrail'in saldırısı sonucunda çok sayıda şehit var." ifadesine yer verildi.

Olaya ilişkin görgü tanıkları, sivil savunma ekipleri ve bölge sakinlerinin saldırıdan etkilenenlere ulaşmaya çalıştığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinli öldü, 87 bin 828 kişi yaralandı.

Tel Aviv yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin savaşın derhal durdurulması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın önlem alınması yönündeki kararlarına rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.