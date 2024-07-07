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TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap oldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığına, Prof. Dr. Alpay Azap getirildi.

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TTB'den yapılan açıklamaya göre, 28-30 Haziran'da düzenlenen 76. Büyük Kongre'de seçilen Merkez Konseyi, görev dağılımını yaptı.

2024-2026 dönemi Merkez Konseyi görev dağılımı şöyle oldu:

"Başkan Alpay Azap, 2. Başkan Mualla Pınar Saip, Genel Sekreter Hilmi Önder Okay, Muhasip Üye Ali Karakoç, Veznedar Üye Nilüfer Ustael, üyeler Ali Osman Karababa, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Elitez, Ali Kanatlı, Ayşegül Ateş Tarla."

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütüyor.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Azap, Kovid-19 salgını sürecinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği de yapmıştı.

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