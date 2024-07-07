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Kontrolden çıkan otomobil metro istasyonu girişine düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil metro istasyonu girişine düştü

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonunun girişine düştü.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girdi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, düştüğü metro istasyonunun merdivenlerinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün otomobili, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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