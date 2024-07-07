Metin Akpınar'a büyük şok! DNA testi sonuçlandı: İkinci kez baba oldu

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Katkıcı'nın da DNA sonucu çıktı. Çıkan sonuca göre, Akpınar iki kızının olduğu kesinleşti.

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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz yıllarda 2 kızı olduğu ortaya çıkmış ve mahkeme süreci başlamıştı. Akpınar'ın kızı olduğunu iddia eden Duygu Nebioğlu, DNA testi yaptırmış ve ünlü ismin kızı olduğu kanıtlanmıştı.

Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da mahkeme yolunu tuttu. 21 yıl sonra Akpınar'ın kızı olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı.

Bir kızı daha oldu

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi.

Aile mahkemesinin yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.