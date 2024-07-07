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Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı! Rüzgarla alevler yayıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı! Rüzgarla alevler yayıldı

 Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Murtuna Mahallesi'nde seralar ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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