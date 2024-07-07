Montella yeni hedefini açıkladı: 2026 Dünya Kupası!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyuncularının turnuvada özveri ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirterek onları tebrik etti. Ayrıca, 24 yıllık bekleyişe son verip 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle mağlup oldu ve yarı final şansını kaçırdı.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, bu maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız"

Montella, açıklamasında şunları dedi:

EURO 2024 yolculuğumuz dün gece beklenmedik bir şekilde sona erdi. Elbette üzgünüz ama aynı zamanda gururluyuz ve Türkiye'ye başımız dik döneceğiz. Oyuncularımız turnuvada baştan sona özveri, kararlılık ve heyecanla mücadele etti. Onları tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Avrupa Şampiyonası'nda birçok ilke imza atarak son aşamaya gelerek, turnuvaya en genç ikinci takım olarak katılarak, uzun süre elde edilmesi mümkün olmayan bir sonuca ulaşarak grup aşamasından çıkmaya hak kazandık. Çeyrek finale yükselerek tarafsız ya da kısmi bir bakış açısıyla izleyen dünya çapındaki tüm futbolseverlerin sempatisini kazandık. Şu andan itibaren sanırım Türkiye, uluslararası futbol camiasının gözünde daha da saygınlık kazanacaktır.

Hırvatistan'da tarihi bir galibiyetle başlayan birlikte yolculuğumuzda oyunumuz, turnuvadaki aylar ve maçlar boyunca ilerledi. Oyuncularımız maç planlarımızı başarıyla gerçekleştirdi. Turnuvada oynadığımız 5 maç genç oyuncularımız için büyük deneyim oldu.

Futbolun en önemli unsurlarından biri istikrardır. Mevcut ekibimizin büyük bir kısmı önümüzdeki 10 yıl boyunca milli takıma hizmet etmeye devam edecek.

Artık yeni hedeflere odaklanma zamanı. Önümüzdeki Eylül ayında Milletler Ligi'ndeki mücadelemize başlayacağız ve A Ligi'ne yükselmeyi hedefleyeceğiz. Ardından 24 yıllık bekleyişe son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılmaya çalışacağız.

Turnuva boyunca statlarda ya da televizyon karşısında bizlere destek veren tüm vatandaşlarımıza teknik heyetim ve oyuncularım adına şükranlarımı sunuyorum.