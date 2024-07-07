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Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty’yi telefonda tebrik etti

Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdelatty’yi telefonda tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevine başlayan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yi telefonla arayarak tebrik etti. İkili ile bölgesel konuları görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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