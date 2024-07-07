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Fransa'da sandık çıkış anketleri açıklandı

Fransa'da sandık çıkış anketleri açıklandı

Fransa'da yapılan kritik seçimlerde solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP), sandık çıkış anketlerine göre birinci sırada yer aldı. Macron'un ittifakı ise ikinci, ilk turun birincisi ise üçüncü sıraya geriledi.

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Fransa'da kritik seçimlerde sandıktan büyük sürpriz çıktı. Sandık çıkış anketlerinin ilk sonuçlarına göre; Seçimleri solun birleştiği Yeni Halk Cephesi (NFP) birincilikle bitirdi.

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi

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