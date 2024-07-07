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Uzmanlardan peş peşe uyarı! Sıcaklıklar artacak

Uzmanlardan peş peşe uyarı! Sıcaklıklar artacak

Türkiye'de kavurucu sıcaklar devam ediyor ve hava durumu önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji'den bazı bölgeler için kısa süreli yağmur uyarısı yapılırken, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde sıcaklık değerleri 4 ila 6 derece arasında artacak.

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Kavurucu sıcaklar, etkisini sürdürüyor. Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklık, yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den bazı bölgeler için kısa süreli yağmur uyarısı geldi.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle yağışların iki gün boyunca Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde etkili olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

4 ila 6 derece artacak

Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Kavurucu sıcaklar, hafta boyu etkisini sürdürecek.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara hafta ortasında yağışlı, İstanbul ve İzmir yüksek sıcaklığın etkisinde...

Budak 3 büyük kentin hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İstanbul'da yağış beklemiyoruz, sıcaklık 33-34 civarında olacak. Bu da mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor. Başkent Ankara'da yarın yağış beklemiyoruz, sıcaklık 34 derece. Salı ve çarşamba günü yerel olarak gök gürültülü sağanak bekliyoruz. İzmir'de mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredilen bir hava sıcaklığı söz konusu, salı günü İzmir'de sıcaklık 42 dereceyi gösterecek.
Uzmanlar uyardı

Meteoroloji uzmanları; yüksek sıcaklık nedeniyle yaşlılar, çocuklar, hamileler ile kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor.

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