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TÜİK'in enflasyon sepetinde doktor muayenesi 34 lira, kira 5 bin 845 lira

TÜİK'in enflasyon sepetinde doktor muayenesi 34 lira, kira 5 bin 845 lira

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in Nisan 2022'den bu yana açıklamadığı madde fiyatlarının yer aldığı enflasyon sepetine ulaştı.

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Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurduğunu belirterek, "Mevcut durumda fiyat değişimleri ve ağırlıklar ana harcama grupları itibarıyla açıklanıyor. TÜİK madde fiyatlarını vermediği gibi her bir madde için fiyat değişimini de gizliyor" diye yazdı.

Enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin bir listesini "İşte TÜİK’in devlet sırrı gibi sakladığı madde fiyatları" başlıklı yazısında paylaşan Aktaş, "TÜİK’e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti ne kadar biliyor musunuz; 33 lira 69 kuruş. Yanlış yazmadım; 33 lira 69 kuruş, hadi yuvarlayalım 34 lira. Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış" ifadelerini kullandı.

En son açıklanan Nisan 2022 ile Haziran 2024 fiyatları arasındaki çarpıcı rakamlar şu şekilde...

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