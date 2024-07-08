Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan (80) hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Celal Doğan, konakladığı otelde henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Doğan, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın bilincinin açık, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Üç dönem milletvekilliği, üç dönem de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Celal Doğan, 1993 ve 2006 yılları arasında da Gaziantepspor Kulübü başkanlığı görevini üstlenmişti.