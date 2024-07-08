Survivor Nefise Karatay'ın adada ilişki yorumu kafa karıştırdı! 'Eşcinsel değilim' demişti
Survivor finalistlerinden olan Nefise Karatay, Berna ile yakıştırmalar olunca eşcinsel olmadığını açıklamıştı. Cinsel yönelim açıklamasıyla dikkat çeken Nefise şimdi de adada ilişkilere dair yorumuyla kafa karıştırdı.
Survivor All Star'ın hırslı isimlerinden Nefise Karatay yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor.
Son dönemde cinsel yönelim açıklamasıyla gündeme gelen finalist Nefise yine adından söz ettirdi.
Berna ile yakıştırılan ve bu konuyu yarışma sonrasında duyan Survivor Nefise, şunları demişti: "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm.
Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim"