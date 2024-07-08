13 ilde Sibergöz-50 operasyonu! 24 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği, cinsel taciz ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Sibergöz-50" operasyonlarında, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde "Sibergöz-50" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."