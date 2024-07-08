Barış Alper Yılmaz Euro 2024'de göz doldurdu talipler arttı bonservis bedeli yükseldi

Galatasaray'da gündem, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz. İngiliz devi Liverpool, yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

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Barış Alper Yılmaz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda özellikle Hollanda'ya karşı sergilediği performansla göz doldurdu.

finalde Hollanda savunmasında dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ve Nathan Ake'ye karşı üstünlük kuran 24 yaşındaki forvet, İngiltere'nin büyük kulüplerinin radarına girdi.

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde

Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Tottenham’ın da genç oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi. Barış Alper Yılmaz'ın, Premier Lig’de forma giyen oyunculara karşı sergilediği üstün performans, İngiliz futbolseverleri ve kulüp yöneticilerini şaşırtmış durumda. Liverpool'un maçın hemen ardından transfer çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın bonservis talebi

Galatasaray yönetimi, Barış Alper için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ancak, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın daha da yukarılara çıkabileceği ifade ediliyor. Yıldız oyuncu, 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 70 maçta 9 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği merakla beklenirken, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Liverpool'un yanı sıra Manchester United ve Tottenham da genç forveti kadrolarına katmak için yoğun çaba harcıyor.