BIST 10.852
DOLAR 32,69
EURO 35,43
ALTIN 2.501,74
HABER /  EKONOMİ

Kamuda birde fazla maaş alma dönemi sona eriyor düzenleme Meclis'e sunuldu

Kamuda birde fazla maaş alma dönemi sona eriyor düzenleme Meclis'e sunuldu

Uzun süredir üzerinde çalışılan kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Düzenleme sonucunda her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği andan itibaren üzerinde çalıştığı düzenleme, Meclis'e geldi.

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek. Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek. 
Bunun üzerinde verilecek bir huzur hakkı, görev tazminatı gibi bir bedel varsa, o hazineye gelir olarak verilecek.

Denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak

NTV’de yer alan habere göre 32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.

Disiplin hükümleri uygulanacak

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Maç bitti ama Almanya durmuyor! Bozkurt selamı verenlerin peşine düştü
Maç bitti ama Almanya durmuyor! Bozkurt selamı verenlerin peşine düştü
Çin devi Türkiye'de fabrika açıyor! Uygun fiyata yüksek kalite SUV
Çin devi Türkiye'de fabrika açıyor! Uygun fiyata yüksek kalite SUV
Fransa’da sol ittifaktan Filistin Devleti mesajı: Tanıyacağız
Fransa’da sol ittifaktan Filistin Devleti mesajı: Tanıyacağız
Barış Alper Yılmaz Euro 2024'de göz doldurdu talipler arttı bonservis bedeli yükseldi
Barış Alper Yılmaz Euro 2024'de göz doldurdu talipler arttı bonservis bedeli yükseldi
13 ilde Sibergöz-50 operasyonu! 24 kişi yakalandı
13 ilde Sibergöz-50 operasyonu! 24 kişi yakalandı
Erzurum'da yaban domuzu dehşeti!
Erzurum'da yaban domuzu dehşeti!
Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
Celal Doğan Bodrum'da hastaneye kaldırıldı
A Milli Futbol Takımı yurda döndü Cenk Tosun: Yaptıklarımız sadece fragmandı
A Milli Futbol Takımı yurda döndü Cenk Tosun: Yaptıklarımız sadece fragmandı
En düşük emekli maaşı için AK Parti kurmayları harekete geçti kulislerde konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı için AK Parti kurmayları harekete geçti kulislerde konuşulan rakam
TÜİK'in enflasyon sepetinde doktor muayenesi 34 lira, kira 5 bin 845 lira
TÜİK'in enflasyon sepetinde doktor muayenesi 34 lira, kira 5 bin 845 lira
İsrailli gaspçılar Batı Şeria'da terör estirdi araba yaktılar zeytin ağaçlarını söktüler
İsrailli gaspçılar Batı Şeria'da terör estirdi araba yaktılar zeytin ağaçlarını söktüler