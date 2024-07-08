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Fransa’da sol ittifaktan Filistin Devleti mesajı: Tanıyacağız

Fransa’da sol ittifaktan Filistin Devleti mesajı: Tanıyacağız

Fransa’da ikinci tur seçimlerinden birinci çıkan sol ittifakın lideri Jean-Luc Melenchon, zafer konuşmasında vaatlerini sıralarken “Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız” dedi.

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Fransa’da ikinci tur seçimlerinde zafer sol ittifak olarak adlandırılan Yeşil Halk Cephesi'nin oldu. Macron'un partisi Rönesans'ın ikinci çıktığı seçimde, ilk turun galibi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi ise üçüncü sıraya geriledi.

Seçim ardından sol ittifakın en büyük ortağı Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) isimli partinin lideri Jean-Luc Melenchon, zafer konuşmasında verdiği mesajlarla dikkat çekti.

LFI lideri Melenchon, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını söyleyerek, “Yeni Halk Cephesi’nden bir Başbakanımız olacak. Pek çok şeye kararnameyle karar verebileceğiz. Mesela Filistin Devleti'ni tanıyacağız” diye konuştu.

Daha önce sinyali vermişti

Seçin öncesi yaptığı mitingde de Filistin yanlısı mesajlar veren Melenchon, "Bu seçimi daha önce Avrupa seçimlerinde de görmüştük. İnsanlar birçoğumuzun Avrupa seçimlerini Filistin'deki sömürgeciliği protesto için kullanmamıza ve hemen ateşkes ve katliamın sona ermesi için mücadele etmemize şaşırmıştı" demişti

Melenchon söz konusu açıklamasının devamında ise "Şu anda, Yeni Halk Cephesi milletvekilinin seçilmesi, savaş mantığının, sömürgecilik mantığının, şiddet mantığının hiçbir yere götürmediğini göstermek için Filistin Devletini tanımak için mutlak bir iradeye, mutlak bir çoğunluğa sahip olduğumuz anlamına geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

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