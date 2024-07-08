Bayern Münih, Micheal Olise'yi 60 milyon euroya renklerine bağladı

Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti. Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Geçtiğimiz sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve gelecek sezon için yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti.

Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren Olise, geçen sezon 19 maçta toplamda 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.