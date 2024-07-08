BIST 10.908
DOLAR 32,68
EURO 35,46
ALTIN 2.497,00
HABER /  SPOR

Bayern Münih, Micheal Olise'yi 60 milyon euroya renklerine bağladı

Bayern Münih, Micheal Olise'yi 60 milyon euroya renklerine bağladı

Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti. Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abone ol

Geçtiğimiz sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve gelecek sezon için yeniden iddialı bir kadro kurmak isteyen Alman devi Bayern Münih, Crystal Palace'tan genç yıldız Michael Olise'yi transfer etti.

Alman ekibi bonuslarla birlikte Olise için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren Olise, geçen sezon 19 maçta toplamda 10 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Buralarda denize girişler yasaklandı!
Buralarda denize girişler yasaklandı!
Trabzon'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı: Otomobille beraber dereye yuvarlanmış!
Trabzon'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı: Otomobille beraber dereye yuvarlanmış!
Lancet Gazze'deki gerçekleri yazdı: Ölü sayısı 37 bin değil 180 bin
Lancet Gazze'deki gerçekleri yazdı: Ölü sayısı 37 bin değil 180 bin
Yeni Şafak gazetesi manşetten teklifini sundu: Bir defaya mahsus...
Yeni Şafak gazetesi manşetten teklifini sundu: Bir defaya mahsus...
Bu tuzağa dikkat edin! "Evde ek iş" ilanıyla dolandırdılar
Bu tuzağa dikkat edin! "Evde ek iş" ilanıyla dolandırdılar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı
Yaz ayları geldi vakalar arttı: Türkiye'de yeni salgın alarmı
Yaz ayları geldi vakalar arttı: Türkiye'de yeni salgın alarmı
Kaçak maden sahasında heyelan! Ölü ve yaralılar var
Kaçak maden sahasında heyelan! Ölü ve yaralılar var
Kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye gidiyor
EURO 2024'te ilk finalist yarın belli olacak
EURO 2024'te ilk finalist yarın belli olacak
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro, Dolar...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Euro, Dolar...