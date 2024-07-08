Lancet Gazze'deki gerçekleri yazdı: Ölü sayısı 37 bin değil 180 bin

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet, Gazze'deki ölü sayısının 180 bine ulaşabileceğini öngördü. Dergi, bu tahmini, Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen ve bağımsız analizlerle desteklenen verilere dayandırıyor.

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Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas saldırısı ve ardından gelen İsrail'in katliam boyutuna veren karşı saldırısı ile birlikte tarihin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, bugüne kadar 37 bin 396 kişi hayatını kaybetti. Ancak, bu sayı gerçekte çok daha yüksek olabilir.

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'in yaptığı analizler, doğrudan ve dolaylı ölümler göz önüne alındığında, bu çatışmanın sonucu olarak toplam ölüm sayısının 180 bine ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Bu kriz, sadece bölgedeki fiziksel yıkımı değil, aynı zamanda insanlığın en temel ihtiyaçlarına erişimin imkansız hale geldiği bir durumu da gözler önüne seriyor. Şimdi, uluslararası toplumun derhal müdahale etmesi ve insani yardım sağlanması, her zamankinden daha hayati bir önem taşıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre, 19 Haziran 2024 itibarıyla, Hamas'ın Ekim 2023'teki saldırısı ve ardından gelen İsrail işgali sonucunda Gazze Şeridi'nde 37 bin 396 kişi hayatını kaybetti. İsrail yetkilileri bu rakamları sorgulasa da, İsrail istihbarat servisleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu verileri kabul ediyor.

Bağımsız analizler, BM Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) personelinin ölüm sayılarındaki değişikliklerle karşılaştırıldığında Gazze Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru olduğunu göstermekte. Bu analizler, verilerin sahte olma ihtimalini düşük olarak değerlendirmekte.

Altyapının büyük ölçüde tahrip olması nedeniyle, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın veri toplaması giderek zorlaştırıyor. Bakanlık, hastanelerinde ölen veya ölü olarak getirilen kişilere dayanan raporlarını, güvenilir medya kaynakları ve ilk yardım ekiplerinden gelen bilgilerle desteklemek zorunda kaldı. Bu durum, daha önce kaydedilen ayrıntılı verilerin kalitesini düşürürken bu nedenle, Gazze Sağlık Bakanlığı artık toplam ölüm sayısı içinde kimliği belirsiz cesetlerin sayısını ayrı olarak bildiriliyor. 10 Mayıs 2024 itibarıyla, bildirilen 35 bin 091 ölümün yüzde 30'u kimliği belirsiz.

"Bildirilen ölümlerin sayısı muhtemelen eksik"

Bazı yetkililer ve haber ajansları, veri kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu değişikliği, verilerin doğruluğunu sorgulamak için kullanıyor. Ancak, bildirilen ölümlerin sayısı muhtemelen eksik. Sivil toplum kuruluşu Airwars, Gazze Şeridi'ndeki olayları detaylı olarak değerlendirmekte ve genellikle Gazze Sağlık Bakanlığı'nın listesinde yer alan tanımlanabilir kurbanların tüm isimlerinin dahil edilmediğini tespit ediyor.

BM, 29 Şubat 2024 itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki binaların yüzde 35'inin yıkıldığını tahmin edilirken enkaz altında kalan cesetlerin sayısının önemli ölçüde, tahmini olarak 10 binden fazla olduğu düşünülüyor.

Silahlı çatışmaların, doğrudan şiddet dışında dolaylı sağlık etkileri de var. Çatışma hemen sona erse bile, önümüzdeki aylarda ve yıllarda üreme, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi nedenlerden dolayı birçok dolaylı ölüm olmaya devam edecek. Bu çatışmanın yoğunluğu, tahrip olmuş sağlık altyapısı, yiyecek, su ve barınak gibi temel ihtiyaçların ciddi eksiklikleri, nüfusun güvenli yerlere kaçamaması ve BM Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) fon kaybı göz önüne alındığında, toplam ölüm sayısının büyük olması bekleniyor.