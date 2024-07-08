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Trabzon'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı: Otomobille beraber dereye yuvarlanmış!

Trabzon'da kayıp gencin akıbeti kötü çıktı: Otomobille beraber dereye yuvarlanmış!

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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İlçedeki evinden dün akşam 61 AHK 940 plakalı otomobili ile ayrılan Hüseyin Yılmaz'ın (19) geri dönmemesi üzerine ailesi arama çalışması başlattı. Yılmaz'ın yakınları, sabah saatlerinde otomobili, Kovanlı Mahallesi Aydınlar mevkisinde yolun alt kesimindeki derede buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen araç, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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