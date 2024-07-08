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Mehmet Dinçerler'den Gloria Jean's'in iflas ettiği iddialarına yanıt

Mehmet Dinçerler'den Gloria Jean's'in iflas ettiği iddialarına yanıt

Kahve zinciri Gloria Jean's'in iflasının istendiği iddiasına şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler'den yanıt geldi. Dinçerler, "Haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur. Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz." dedi.

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Türkiye'de bin 200 şubesi bulunan kahve zinciri Gloria Jean's'in borçlu olduğu bir inşaat firması tarafından dava edildiği iflasının istendiği iddialarına şirketin ortaklarından Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.

LinkedIn hesabından iddiaları yalanlayan Dinçerler şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç saat içerisinde sosyal medyada ve internette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur.

Markamız benzer iddialarla ara ara yıpratılmaya çalışılsa da biz yolumuza daha güçlü adımlarla ve büyüyerek devam ediyoruz. Yayınlanan haberin aksine markamıza olan yoğun ilgiyle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da güçleneceğimiz günlerin müjdesini vermek ister, asılsız bu içeriğe özellikle itibar etmemenizi ve çıkan asılsız haberi yapan kişi ya da kurumlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isterim."

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