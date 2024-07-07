Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı
Avrupa Futbol Şampiyonasında taraftarlar takımlarını desteklemek için ülkelerinin simgesi olan hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi.
UEFA'nın bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza kesmesi siyasi olarak nitelendirildi. Oysa taraftarlar her turnuvada kimliklerini ifade eden hayvan sembolleriyle boy gösteriyordu.
Taraftarlar kültürel kimliklerini ve tarihsel değerlerini ifade eden şapka, maske, giysi veya işaretlerle futbolun renkli ve coşkulu atmosferini daha da zenginleştirdi.
6 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı öncesinde Türk taraftarlar, kurt maskesi takarak milli takımlarını desteklemek amacıyla Berlin Olimpiyat Stadyumu'na gitmek üzere yola çıkmıştı.