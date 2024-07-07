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Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı

Avrupa Futbol Şampiyonasında taraftarlar takımlarını desteklemek için ülkelerinin simgesi olan hayvan sembolleri ile maçları renklendirdi.

Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı

UEFA'nın bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza kesmesi siyasi olarak nitelendirildi. Oysa taraftarlar her turnuvada kimliklerini ifade eden hayvan sembolleriyle boy gösteriyordu. 

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Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı

Taraftarlar kültürel kimliklerini ve tarihsel değerlerini ifade eden şapka, maske, giysi veya işaretlerle futbolun renkli ve coşkulu atmosferini daha da zenginleştirdi. 

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Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı

6 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı öncesinde Türk taraftarlar, kurt maskesi takarak milli takımlarını desteklemek amacıyla Berlin Olimpiyat Stadyumu'na gitmek üzere yola çıkmıştı.

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Euro 2024'te sadece bozkurt yoktu hangi ülke hangi hayanları sembol kullandı
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