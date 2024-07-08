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Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti'nin genel başkanlığına seçildi

Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti'nin genel başkanlığına seçildi

Yusuf Halaçoğlu, yeni kurulan Kutlu Parti'nin genel başkanlığına seçildi

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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz. Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar' diyoruz."

Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partinin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.

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