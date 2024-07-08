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İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazzeli Hikmet, yetersiz beslenme nedeniyle öldü

İnsanlıktan utandıran görüntüler! Gazzeli Hikmet, yetersiz beslenme nedeniyle öldü

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de çocukların yetersiz beslenme vakaları giderek artıyor. Bu çocuklardan biri olan 6 yaşındaki Gazzeli Hikmet Raad Ahmed Bedir hastanede hayatını kaybetti.

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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeye gıda malzemelerinin girememesi sonucu beslenme sorunu yaşayan çok sayıda Gazzeli çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

Bu çocuklardan biri olan 6 yaşındaki Gazzeli Hikmet Raad Ahmed Bedir, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Abluka sebebiyle gıdaya ulaşamaması sonucu yetersiz beslenme ile mücadele eden Hikmet'in hayatını kaybettiğini dile getiren amca Ahmed Bedir, içinde bulundukları zor hayat şartlarında sadece çocukların değil yetişkinlerin de yetersiz beslenmeyle ciddi bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

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