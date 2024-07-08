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İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek

İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek

İYİ Parti 12-13-14 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Kampta genel seçimlere hazırlık çerçevesinde yeni yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra yerel seçim sonuçları da değerlendirilecek.

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İYİ Parti, bu hafta sonu Afyonkarahisar'da düzenleyeceği kampla 2028 seçimlerine yönelik yeni yol haritasını belirlemeyi planlıyor. 12-13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan istişare kampına Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleri katılacak.

Kamp süresince, 2028 seçimlerine hazırlık çerçevesinde yeni yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçları da masaya yatırılacak.

Partinin Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak programda Teşkilat İşleri, Medya Tanıtım, Mali İşler ile Milli Güvenlik ve Göç Politikaları başkanlıklarının sunumlarının yer alacağını belirtti. Ayrıca, partinin TBMM Grup Başkanlığınca Meclis faaliyet ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Olgun, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kamp programının yanı sıra, 13 Temmuz Cumartesi günü Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti yapacağını ve Çay Vişne Festivali'ne katılacağını bildirdi.

Kampın gündemine ilişkin Olgun şu ifadeleri kullandı:

"Herkes görüşlerini açıklayacak ve buna göre yeni yol haritamızı çizeceğiz, eksiklerimizi tamamlayacağız. Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz. Yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. Zamanında veya erken ilk genel seçime hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yıl içinde 2 seçim geçirdik. O seçimlerden edindiğimiz tecrübelerimizle seçime hazırlık yapacağız, eksik alanlarımızı dolduracağız."

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