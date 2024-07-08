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Rusya Ukrayna'yı 40 füze ile vurdu! Hedefte çocuk hastanesi de var

Rusya Ukrayna'yı 40 füze ile vurdu! Hedefte çocuk hastanesi de var

Rus güçleri, aralarında Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk ve Kramatorsk'un da bulunduğu çok sayıda Ukrayna şehrine büyük çaplı füze saldırısı düzenleyerek konut binalarına ve altyapıya zarar verdi. Saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı

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Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine füze yağdırdığını, ülke genelinde en az 20 kişinin öldüğünü ve önemli bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu.

Rus birliklerinin, Kinzhal füzelerinin de yer aldığı, Kiev'e yönelik büyük bir füze saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Askeri yönetim başkanı Sergiy Popko, Kiev'i hedef alan Rus füze saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünün bildirildiğini söyledi. Popko, "Bu dakika itibariyle yedi kişinin öldüğü bildirildi. Bilgiler güncelleniyor," açıklamasında bulundu. Başkentte ayrıca en az 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Ukrayna'nın başkentine düzenlenen saldırının, Moskova'nın iki yıldır süren geniş çaplı işgali sırasındaki en kötü saldırılardan biri olduğunu söyledi.

Saldırılar sırasında bir çocuk hastanesinin hasar görmesinin ardından açıklama yapan Kliçko,  "Bu en kötü saldırılardan biri. Gördüğünüz gibi burası bir çocuk hastanesi," dedi.

Krivyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul ise, Rusya'nın Ukrayna'nın Krivyi Rih kentine yönelik saldırılarında pazartesi günü en az 10 kişinin öldüğünü ve 31 kişinin de yaralandığını söyledi.

Vilkul, "On kişi öldü, 10'u ağır olmak üzere 31 yaralı hastanede. Tüm acil durum, kamu hizmeti ve tıbbi birimler çalışıyor" açıklamasında bulundu.

Zelenski'den açıklama

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli şehirlerini hedef alan düzinelerce füze fırlattığını ve başkentin gündüz vakti nadir görülen bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Zelenski açıklamasında, "Rusya bir kez daha Ukrayna'ya füzelerle kitlesel olarak saldırdı. Farklı şehirler: Kiev, Dnipro, Krivyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. Çeşitli tiplerde 40'tan fazla füze. Konutlar, altyapı ve bir çocuk hastanesi hasar gördü" dedi.

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