Bir evden 17 düzensiz göçmen çıktı, Suriyeli ev sahibi gözaltında: Meğer kişi başı...
Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda, bir evden 17 düzensiz göçmen çıktı. Baskın yapılan evin sahibinin daha önce 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan Suriye uyruklu H.A.N. olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin kaçak göçmenlere evini kişi başı bin liraya kiraladığı belirlendi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki adreste kaçak düzensiz göçmenlerin kaldığını tespit etti.
Polis ekiplerince adrese yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan ve daireyi kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edilen, Suriye uyruklu H.A.N. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.