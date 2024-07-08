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Spot piyasada elektrik fiyatları!

Spot piyasada elektrik fiyatları!

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1590 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1590 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13 artarak 1 milyar 784 milyon 988 bin 755 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1590 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 557 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 575 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1298 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

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