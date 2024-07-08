BIST 10.935
DOLAR 32,72
EURO 35,51
ALTIN 2.500,80
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özellikle yaşlılara, çocuklara hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini güçlendireceklerini belirterek, "Bu konudaki planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız." dedi.

Abone ol

Çeşitli ziyaret ve incelemeleri kapsamında dün Rize'ye gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Bakan Kemal Memişoğlu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve ilgili kurum müdürleriyle Valilikte düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Memişoğlu, toplantı sonrasında gazetecilere, Rize'nin sağlıkla ilgili durumunu ve gelecekle ilgili taleplerini, vizyonunu değerlendirdiklerini söyledi.

Sahada incelemeler yapacaklarını ifade eden Memişoğlu, "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden birisiyiz. Rize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve benim memleketim. Bu nedenle ikinci ziyaretimizi deprem bölgesindeki Maraş'tan sonra buraya yaptık." dedi.

Memişoğlu, çok daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydederek, "Herkesin merak ettiği şehir hastanesini, belki Türkiye'nin en güzel, en iyi şehir hastanesini kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kesin talimatı var. Bu gelişme Rize'de sağlıkla ilgili problemlerin çok büyük oranda azalmasına, hatta bitmesine sebebiyet verecektir." diye konuştu.

"Hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı"

Sağlık Bakanlığı olarak Rize'de çözülmeyecek hiçbir sağlık probleminin kalmaması için mücadele ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Rize'deki bir hastamız başka bir yere sağlık hizmeti almak için muhtaç olmamalı. İnşallah bunu sağlayacağız. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bunun yanında özellikle Rize'de aile hekimliğini, temel sağlık hizmetlerini, hastalanmadan sağlığımızı korumayla ilgili büyük bir çaba harcamamız gerektiğini de görüyorum. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza hizmetleri daha çabuk, daha erken ulaştırabilecek aile hekimlikleri ve sağlıklı yaşam merkezlerini de güçlendireceğiz. Bu konudaki planlamaları çok yakın zamanda halkımıza duyuracağız."

Memişoğlu, sağlığın kıymetine dikkati çekerek, "Esas hedefimiz hastalanmadan sağlığımızı korumaktır. Kilomuza dikkat edeceğiz, bağımlılık olan alışkanlıklarımızdan, kötü alışkanlıklarımızdan uzak duracağız. Özellikle topluma ve Rizelilere şunu ifade etmek istiyorum ki hastalanmadan önce sağlığımızı korumak önceliğimiz olmalı. Bunu sağlayacak olan temel sağlık hizmetleridir." dedi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanvekili Yunus Çoruh ve partililerle görüştü.

Memişoğlu, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Rahmi Metin'den bilgi aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aselsan ile Roketsan arasında 59,1 milyon avroluk imza
Aselsan ile Roketsan arasında 59,1 milyon avroluk imza
Manisa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Manisa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Bir evden 17 düzensiz göçmen çıktı, Suriyeli ev sahibi gözaltında: Meğer kişi başı...
Bir evden 17 düzensiz göçmen çıktı, Suriyeli ev sahibi gözaltında: Meğer kişi başı...
Haber alınamıyordu! Otomobili çalışır halde bulundu, meğer...
Haber alınamıyordu! Otomobili çalışır halde bulundu, meğer...
Rusya Ukrayna'yı 40 füze ile vurdu! Hedefte çocuk hastanesi de var
Rusya Ukrayna'yı 40 füze ile vurdu! Hedefte çocuk hastanesi de var
Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolları ayırdı Mourinho ile görüşüp kamptan ayrıldı
Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolları ayırdı Mourinho ile görüşüp kamptan ayrıldı
İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek
İYİ Parti kampa giriyor: Yeni yol haritası belirlenecek
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi! Bunu yapanların banka kartını yutacak
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi! Bunu yapanların banka kartını yutacak
Eve çilingirle girdiler! Haber alınmayan öğretmen bu halde bulundu
Eve çilingirle girdiler! Haber alınmayan öğretmen bu halde bulundu
AK Partili Mehmet Metiner'in bozkurt paylaşımı olay oldu
AK Partili Mehmet Metiner'in bozkurt paylaşımı olay oldu
Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti'nin genel başkanlığına seçildi
Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti'nin genel başkanlığına seçildi
ABD'nin 'Gazze iskelesi' fiyaskosu! Görünenin arkasındaki gerçek amaç ortaya çıktı
ABD'nin 'Gazze iskelesi' fiyaskosu! Görünenin arkasındaki gerçek amaç ortaya çıktı