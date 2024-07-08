Tüpraş Ar-Ge Merkezi'nden Arçelik ile çevreci ortak proje

Tüpraş, yeşil hidrojen teknolojilerini kullanarak beyaz eşya sektöründe Arçelik ile düşük karbonlu buzdolabı üretimine girdi sağlayacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, 'IS2H4C' isimli projesiyle karbon yakalama ve yeşil hidrojen teknolojilerini bir arada kullanarak karbon emisyonunu azaltma ve döngüsel ekonomi için değer üretecek.

Söz konusu proje ile Ufuk Avrupa Programı'ndan desteğe hak kazanan Tüpraş Stratejik Dönüşüm Planı ve 2050 Karbon Nötr hedefi doğrultusunda yenilikçi Ar-Ge teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.

İzmir rafineri sahasında demo ölçekli ünitelerin uygulamaya alınacağı projede, rafineri baca gazından karbondioksit yakalanacak ve yeşil hidrojen altyapısı kullanılarak önce e-metanol, ardından poliüretan üretilecek. Üretilen bu düşük karbonlu poliüretan, Arçelik tarafından buzdolabı üretiminde kullanılacak.

Almanya'dan Fraunhofer Enstitüsü Türkiye merkezinde, uygulanacak teknolojileri geliştirmek üzere yer alırken, Arçelik de araştırma faaliyetlerine katkı verecek ve son kullanıcı olacak.

Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen projede, Türkiye dahil 4 ülkede Döngüsellik Merkezleri (Hubs for Circularity) oluşturulacak.

Toplam, 35 paydaşın yer aldığı projede, Tüpraş yüzde 70 destek oranı ile 1,8 milyon avro teşvik alacak.

'Arçelik'in üretim süreçlerine de katkı sağlıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Murat Şimşek, dönüşüm planı ile yeni karbon yakalama teknolojileri geliştirdiklerini ve saha uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'Tüpraş Ar-Ge Merkezi'nde, emisyonları azaltmaya yönelik karbondioksit yakalama, kullanım ve depolama teknolojilerinin demo ölçekli çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca, yeşil hidrojen çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Ar-Ge Merkezimiz, temiz hidrojen ekosisteminin ve pazarının oluşturulmasına öncülük etmek amacıyla çalışıyor. Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen IS2H4C projesi de bunlardan biri. Döngüsel ekonomi yaklaşımı ile karbonsuzlaştırma çözümleri sunan projemizle, Arçelik'in üretim süreçlerine de katkı sağlıyoruz. Bu projenin, dönüşüm stratejimizi destekleyecek önemli teknolojik kazanımlar sağlayacağına inanıyorum.'

Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız da yenilikçi teknolojilerle dünya için değer yarattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'2050 yılına kadar net sıfır bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu taahhüdün bir parçası olarak IS2H4C Projesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu projede, rafineri baca gazından yakalanan karbondioksitin non-izosiyanat poliüretan üretiminde kullanılmasını ve bu malzemenin Manisa işletmemizdeki Ar-Ge Merkezi'mizde buzdolabı üretiminde değerlendirilmesini sağlayacağız. IS2H4C Türkiye Döngüsellik Merkezi'nde, çıktıları nihai ürüne dönüştürmede önemli bir rol üstleniyoruz. Projemizin, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında diğer sektörlere de örnek olacağına inanıyorum.'