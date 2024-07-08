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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den Sinop için nükleer santral uyarısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den Sinop için nükleer santral uyarısı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer enerji santralinin yeni sıkıntılara neden olabileceğini, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rus şirketince, Sinop'ta da nükleer enerji santrali kurulması için müzakereler yürütüldüğünün dile getirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin güvenliği açısından son derece stratejik öneme sahip Sinop'ta, nükleer enerji santralinin kurulmasının Türkiye'yi yeni sıkıntılara sokabileceğini savunan Bekin, "Sinop'ta kurulması planlanan nükleer enerji santrali üzerinde ciddi olarak durulması gerekir." dedi.

Bekin, gelişmiş ülkelerin, nükleer enerji teknolojisine yönelik risk faktörlerini dikkate alarak, nükleer santraller konusunda ihtiyatlı yaklaşım içerisinde bulunduğunu ileri sürdü.

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