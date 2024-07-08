CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.45'te başladı.

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Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK toplantısında, bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Özel'in, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konulara ilişkin MYK üyelerine bilgilendirme yapması bekleniyor.