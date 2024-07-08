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Amasya'da dehşet! Kızına ve damadına kurşun yağdırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amasya'da dehşet! Kızına ve damadına kurşun yağdırdı

 Amasya'dan son gelen haber korkunç! Bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü, kızını da yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Amasya'da yaşayan D.Ş, karşı çıkmasına rağmen bir ay önce evlenen kızı İnci E. ve damadı Halil E. ile bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.

Dursun Ş, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan av tüfeğiyle damadı ve kızına ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla Halil E. olay yerinde yaşamını yitirdi, kolundan yaralanan İnci E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden otomobiliyle kaçan D.Ş, jandarma ekibince kent merkezinde yakalandı.

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