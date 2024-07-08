NetWork, yaz koleksiyonunu sundu

NetWork, yaz koleksiyonunda kadın ve erkekler için tasarımlarını tanıttı.

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NetWork, yaz koleksiyonunda kadın ve erkekler için tasarımlarını tanıttı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork'ün kadın koleksiyonunda yer alan sıcak tonların oluşturduğu renk paleti, modern tasarımlarla birleştirilerek yazın enerjisini hissetmeye olanak sağlıyor.

Şık tasarımlar, plaj modasının öne çıkan eğilimlerini örme detaylı pantolonlar, kaftan ve üstler, keten elbiseler, etekler, şortlar ve gömleklerle yansıtıyor.

Plaj modasının gözde parçalarından olan hasır çantalar ve şapkalar yaz kombinlerini tamamlıyor.

Erkek koleksiyonunda hem deniz kenarında hem de sıcak yaz akşamlarında tarz sahibi görünümlerin seçeneklerinden olan keten gömlekler, şortlar ve pantolonlar, rahat kesimleri ve nefes alabilen kumaşları sayesinde yaz sıcaklarında konforu üst seviyeye çıkarıyor. Mayolar ve keten gömlekler ise plaj stilinde tamamlayıcılar arasında yerini alıyor.