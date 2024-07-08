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AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin'e 'Afet Bölgesi' ilanı

AFAD'dan Diyarbakır ve Mardin'e 'Afet Bölgesi' ilanı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan mahallesinde 20 Haziran gecesi meydana gelen rüzgarın etkisiyle Çınar’a bağlı Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerine sıçrayan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturmalar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yangında etkilenen mahalleleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan etti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin de gönderildiği belirtilerek, “20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ilimizin Çınar ilçesi ve köyleri ile Mardin ilimizin Mazıdağı ilçesi ve köylerinde etkili olan yangınlar sonucu 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, tarım alanları ve hayvanlar zarar görmüştür. Diyarbakır ve Mardin'de yaşanan zirai alan yangınları sonrasında bölge, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiş olup, devletimizin tüm imkanları hızla seferber edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Diyarbakır ilimize 3 milyon TL, Mardin ilimize 2 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir” denildi.

Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye toplam 55 milyon lira ödenek aktarıldığı ifadelerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Devletimizin tüm imkanları ile Milletimizin yanında olmaya; yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor; yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

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